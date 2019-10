Einsatz gegen Slowenien? Das sagt Marko Arnautovic

„Haben genug Qualität“

Hinter den Einsätzen von Konrad Laimer und Stefan Posch, die wie Arnautovic gegen Israel wegen Blessuren frühzeitig raus mussten, stehen ebenfalls Fragezeichen. „Es zieht hinten in der Leiste, seit dem Israel-Spiel bin ich nur gegangen, ich konnte es nie antesten“, so Laimer, der es ebenso wie Posch probieren will. Aber: „Natürlich will man unbedingt spielen, aber man will auch nicht riskieren, dass man monatelang ausfällt.“ Teamchef Foda bereitet einige Varianten vor: „Wir haben genug Qualität im Kader, ich vertrauen allen!“