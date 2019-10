Rogan-Provokationen? „Alles kommt zurück im Leben“

Rogan hatte den 4:2-Erfolg der Israelis über die ÖFB-Auswahl im März offenbar dermaßen aufreizend zelebriert, dass sich bei Dragovic einiges aufstaute. „Schöne Grüße an den Rogan oder wie der auch immer heißt, der Schwimmer, Ex-Schwimmer, keine Ahnung“, sagte der Verteidiger zu den Journalisten in der Mixed Zone. „Der hat uns in Israel provoziert. Es gibt Gott und alles kommt zurück im Leben. Er wird die EM wieder vorm Fernseher anschauen, wie immer.“