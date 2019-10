Bei der Anschaffung eines Computers kommt es natürlich auch auf den richtigen Monitor an. Die Auswahl an Modellen ist groß und daher fällt die Entscheidung oft nicht leicht. Nach der Anschaffung sollte der Monitor, insbesondere die Bildschirmhelligkeit, an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Denn die Helligkeit des Bildschirms hat enorme Auswirkungen auf das Denkvermögen und die Leistungsfähigkeit. Lesen Sie alles rund ums Thema Monitor und Helligkeit.