Anschlag: CSU-Minister macht AfD mitverantwortlich

Seehofer und Steinmeier besuchen Synagoge

Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) will am Donnerstag Halle besuchen. An der Synagoge sei laut Pressesprecher ein Treffen mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, Landesinnenminister Holger Stahlknecht (beide CDU) und dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster geplant. Anschließend wolle der Minister jenen Döner-Imbiss besuchen, in dem am Mittwoch ein Mann erschossen worden war. Am Nachmittag ist eine gemeinsame Pressekonferenz in der Polizeiinspektion Halle geplant. Auch Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am Donnerstag die Synagoge in Halle besuchen.