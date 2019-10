Online-Kredit: Junge Frau um 5000 Euro geprellt

Per E-Mail musste die Salzburgerin anfangs ihre Daten bekannt geben. Danach bekam sie eine „Kreditkarte“ mit ihrem Namen und einem IBAN-Code zugesandt. Die Karte musste sie aber auf Aufforderung wieder unterschrieben zurücksenden. Da die Frau dringend Geld brauchte, ließ sie ihr Darlehen noch um 3000 Euro auf insgesamt 4000 Euro erhöhen. Das Geld bekam sie aber nie ausbezahlt. Die Online-Kreditfirma forderte immer wieder Gebühren in der Höhe zwischen 50 und 500 Euro. Erst als die gutgläubige 23-Jährige bereits 5000 Euro überwiesen und nie einen Cent erhalten hatte, kam ihr der Verdacht, dass sie Betrügern aufgesessen ist. Am Montag erstattete sie schließlich Anzeige. Die Täter zu finden, scheint so gut wie unmöglich. Die Online-Kreditfirma ist schon wieder aus dem Netz verschwunden.