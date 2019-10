Adobe nimmt Nutzern auf Trumps Befehl Software weg

Bei Adobe beteuert man, in dem Fall Opfer äußerer Umstände zu sein und die nächsten Schritte der US-Regierung genau zu beobachten. Was man trotz der von US-Präsident Donald Trump unterschriebenen Order an Support-Aktivitäten anbieten dürfe, biete man natürlich an. Was verboten ist, darf freilich nicht angeboten werden. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die das bei unseren Kunden hervorrufen könnte und werden die Situation genau überwachen und bewerten“, heißt es in einem Adobe-Statement.