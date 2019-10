Nach Kabinen-Video: Marsch kontert Klopp-Kritik!

„Arbeite nicht für Geld“

Das 3:4 in Liverpool war die bisher einzige Pflichtspielniederlage für Salzburg unter der Führung von Marsch. Ganze 12 Spiele konnten gewonnen werden. Marsch besitzt einen Dreijahresvertrag in der Mozartstadt: „Ein Vertrag hat nichts mit der Arbeit zu tun für mich. In New York war ich so glücklich mit der Situation, dass ich diese Aufgabe auch gratis gemacht hätte - kein Geld, kein Problem. Das gleiche denke ich hier. Ich arbeite nicht für Geld.“ Es sei für ihn kein Hobby, sondern viel mehr eine Leidenschaft. „Geld ist nicht wichtig. Ich habe das allen meiner Chefs gesagt. Vor allem hier in Salzburg ist es super“, so Marsch.