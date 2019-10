Klopp zu Marsch-Video: „Ich würde Klub verlassen!“

Mit einer Kabinenansprache, die nach dem Spiel zum Hit im Netz wurde, hatte Jesse Marsch, Trainer von Red Bull Salzburg, seine Mannschaft am Mittwoch in der Halbzeitpause des Champions-League-Krachers gegen Liverpool (oben im Video) motiviert. Die „Bullen“ legten daraufhin eine sensationelle Aufholjagd hin, gingen am Ende jedoch mit 3:4 als Verlierer vom Platz. Nun reagiert Liverpool-Coach Jürgen Klopp auf das Video seines Trainer-Kollegen - zu sehen und hören oben im Video!