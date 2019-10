Arnautovic gegen Zahavi: Duell der China-Torjäger!

Gefolgt von Arnautovic (sechs Tore), der sich Platz zwei mit drei Spielern teilt. Und just am Donnerstag Israels Teamchef Andi Herzog überholen kann: Die beiden liegen in der ewigen ÖFB-Schützenliste mit je 26 Toren auf Rang sieben. Das große Ziel von Arnautovic noch im Laufe dieser Qualifikation ist das Stockerl - darauf fehlen ihm drei Tore: „Ich bin voll motiviert, gebe immer alles für mein Heimatland“, betont der 30-Jährige, der unter Foda die Nummer eins ist. Auch was die Einsatzzeit betrifft: In 17 von 18 Spielen war „Arnie“ mit von der Partie, 16-mal davon in der Startelf. Mit 1390 Spielminuten führt er das interne Ranking vor Martin Hinteregger (1305) an.