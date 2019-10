Bei Gartenarbeiten schwer verletzt

Gegen 14.45 Uhr schnitt der 61-Jährige Äste von einem Laubbaum. Er stand dazu auf einer Leiter und schnitt einen in einer Höhe von rund vier Metern befindlichen Ast mit einer elektrischen Kettensäge ab. Um den Aufprall des Astes am Boden abzufangen, hatte der 61-Jährige diesen zuvor mit einem Gurt gesichert. Als der Ast zu Boden fiel, pendelte er durch den Gurt in Richtung der Leiter und traf den 61-Jährigen. Dieser wurde von der Leiter geschleudert, stürzte auf den Wiesenboden und verletzte sich schwer. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 den Verletzten in das Krankenhaus Klagenfurt ein.