„Ohne Supermarkt ist es in St. Jodok leer“

Zukunft der Ruine unklar

Indes werde im Dorf noch Rätsel geraten, „wie so etwas in Zeiten wie diesen passieren kann“, sagt der Bürgermeister. Er sei in regem Austausch mit den Betroffenen - der Besitzer des Hauses, der auch den Supermarkt führte, liege aber noch im Krankenhaus. Wie es also mit dem völlig zerstörten Haus weitergeht, sei im Moment noch unklar. „Zudem sind die Versicherungen nun mit den Begutachtungen am Zug“, so Ungerank. Auf jeden Fall wolle man aber ein neues Geschäft aufbauen, denn nicht nur die Infrastruktur, auch der soziale Treffpunkt in St. Jodok, fehle.