Schock nach Supermarkt-Explosion: „Wie im Krieg“

Kurz nach 11.20 Uhr ging bei der Polizei der Anruf ein: Explosion mit starker Rauchentwicklung in St. Jodok am Brenner. „Die Feuerwehr und das Rote Kreuz wurden gleichzeitig alarmiert“, schildert der polizeiliche Einsatzleiter, Burkhard Kreutz, gegenüber der „Krone“, wie sich innerhalb kürzester Zeit so viele Kräfte wie möglich ins Wipptal aufmachten. Kreutz traf als einer der Ersten am Unfallort ein. Das Gebäude stand bereits in Vollbrand. „Am Anfang war die Situation sehr chaotisch“, erzählt er. Es versammelte sich aber rasch ein Großaufgebot an Einsatzkräften: Die Feuerwehr war mit 200, das Rote Kreuz mit über 30 und die Polizei mit 25 Mann im Einsatz.