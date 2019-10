Surface Duo: Microsoft zeigt Klapp-Smartphone

Es war die Überraschung des Herbstevents von Microsoft am Mittwochabend in New York City: Der Konzern, der erst vor wenigen Jahren seine eigenen Windows-Telefone aufgegeben hatte, will wieder in den Smartphone-Markt zurückkehren. Das Gerät mit dem Namen Surface Duo soll sich dabei stark von klassischen Smartphones abheben: Es kommt mit zwei Displays mit je 5,6-Zoll Diagonale, die zu einem großen Bildschirm aufgeklappt werden können. Vorgestellt wurden zudem zahlreiche neue Modelle der Surface-Familie.