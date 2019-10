Hilfe bei sexueller Gewalt bei „Belladonna“

„Belladonna“ hilft Frauen in Not

Anlässlich des offiziellen Projektstarts statteten daher heute, Mittwoch, Frauenministerin Ines Stilling gemeinsam mit der Kärntner Frauenlandesrätin Sara Schaar der Beratungsstelle „Belladonna“ einen Besuch ab. In Kärnten steht flächendeckend Beratungsstellen zur Verfügung. Neben Beratung für von sexueller Gewalt betroffene Frauen, die keine strafrechtliche Verfolgung anstreben, wird Prozessbegleitung angeboten. „Diese acht Frauenberatungsstellen bieten kostenlose Beratung und ambulante Hilfe vor Ort sowie Unterstützung in belastenden Lebenssituationen und Krisen“, so Schaar. „Die Frauenberatungsstellen sind sehr gut vernetzt und leisten gesellschaftspolitisch wertvolle Arbeit. Sie sind oft erste Anlaufstelle für Frauen und Mädchen, die Gewalt erlebt haben.“