Heftige Diskussion über die „Feinde der Muslime“

Prozess gegen sechs mutmaßliche Dschihadisten in der steirischen Landeshauptstadt: Die gebürtigen Türken müssen sich wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung und einer kriminellen Organisation verantworten, einige wegen staatsfeindlicher Verbindung. Am mittlerweile fünften Verhandlungstag wurde mit der Befragung von Zeugen begonnen - es kam zu heftigen Wortgefechten mit der Richterin. Am Ende ging es an diesem Mittwoch im Grazer Straflandesgericht darum, wann es denn erlaubt sei, jemandem den Kopf abzuschneiden.