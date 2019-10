Frau versteckte sich nach Alkofahrt vor Polizei

Da hatte die St. Veiterin wohl zu tief ins Glas geschaut. Über den Tag hat die 40-Jährige bereits ordentlich „getankt“. Um etwa 2.15 Uhr stieg sie dann in ihr Auto ein und fuhr nach Hause. Bereits beim Ausparken nötigte sie einen Fahrzeuglenker zum Abbremsen, setzte aber anschließend ihre Fahrt in das Stadtgebiet fort. Dort hatte sie sich in eine Gasse verfahren und musste ihr Gefährt wenden. Dabei touchierte sie einen Pkw, den sie kurz zuvor im Begegnungsverkehr den Vorrang genommen hatte.