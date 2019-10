„Pep-Bombe“! Ära Guardiola bei ManCity vor dem Aus

Noch ist er am Ruder, aber sein Abschied rückt immer näher - bei Manchester City bereitet man sich langsam, aber sicher auf das Ende der Ära Pep Guardiola vor! Denn bei den „Citizens“ ist man sich sehr wohl gewahr, dass der 48-jährige Startrainer noch nie in eine fünfte Saison bei ein und demselben Klub gegangen ist - was bedeuten würde, dass die aktuelle Spielzeit der englischen Premier League seine letzte bei Manchester City wäre. Der „Mirror“ berichtet nun, dass man inzwischen sogar schon einen Nachfolger einarbeitet …