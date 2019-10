Liza Minelli kann Zellweger-Film nicht ertragen

Zellweger begeistert von Rolle

Renee Zellweger musste nicht zweimal gefragt werden, ob sie in „Judy“ mitspielen will. Die 50-Jährige verriet dem „HELLO!“-Magazin: „Solange ich mich erinnern kann, war Judy Garland jemand, der einfach immer da war - nun, ich bin sicher, für dich genau wie für mich. Als ich also gefragt wurde, ob ich Teil dieses Films über ihr Leben sein möchte, erschien es mir als eine leichte Entscheidung. In der Lage zu sein, sie zu erforschen, ihr Leben und ihr Talent? Was soll man an diesem Projekt nicht lieben?“