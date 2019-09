Bei den Blauen spielt es nach Ibiza jetzt Granada

Wie sehr der gefallene Ex-Obmann und Ex-Vizekanzler zur Last fällt, scheint allen vernünftigen Köpfen in der Partei spätestens seit Enthüllung von Straches Spesenaffäre klar zu sein. Alles andere als ein glasklarer Schnitt mit Strache wird die Blauen weiter nach unten reißen. Und es stehen wichtige Wahlen an: in Vorarlberg, der Steiermark in Kürze, im Burgenland und dann in Wien.