Ex-Generalstaatsanwalt wollte Richter ermorden

Der frühere brasilianische Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot hat nach eigenen Angaben vor zweieinhalb Jahren Mordpläne gegen einen Richter am Obersten Gerichtshof geschmiedet. Er habe im Mai 2017 in „blinder Wut“ eine geladene Pistole in seinen Gürtel gesteckt, um Gilmar Mendes zu erschießen. Seine mörderischen Absichten begründete Janot mit einer „Lügengeschichte“ über seine Tochter, die der Richter weitererzählt hätte.