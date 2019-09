Berlin kauft um Milliarde € Wohnungen zurück

Berlin will den Wohnungsmangel in der Hauptstadt mit dem „größten Re-Kommunalisierungsankauf in der Geschichte“ bekämpfen: Für fast eine Milliarde Euro kauft das Land knapp 6.000 Wohnungen zurück, wie die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag mitteilte. Sie schloss demnach eine bindende Vereinbarung mit dem in Luxemburg ansässigen Eigentümer Ado Properties. Die oppositionelle AfD sprach von „Geldverschwendung“.