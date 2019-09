NEOS-Quereinsteigerin nimmt Kurs auf das Parlament

Frau Fiedler, man hört es Ihnen gar nicht an, aber Sie kommen aus Kärnten. Wie hat es Sie in die Steiermark verschlagen?

Der Vater meines ersten Sohnes - wir sind beide ins Tourismuskolleg in Klessheim gegangen - ist ein Grazer. Wegen ihm bin ich hierher gezogen. Wir haben damals ein Lokal im Univiertel eröffnet, das Orange.