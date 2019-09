Kampfansage von Venier vor Weltcup-Winter

Auftakt in Lake Louise

Für die Speed-Damen beginnt der Weltcup-Winter wie immer Anfang Dezember im kanadischen Lake Louise. Bis dahin will auch Venier in Topform sowie bereit sein für Erfolge wie zuletzt. 2018/19 waren Österreichs Speed-Damen aus rot-weiß-roter Sicht ein äußerst positiver Akzent gewesen, auch wenn die WM in Schweden dann bei drei vierten Plätzen erstmals seit 37 Jahren in Einzelbewerben medaillenlos geblieben war.