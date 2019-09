Bullen-Star schwärmt von „Ibra“ und ManUnited

Er ist das beste, was Österreichs Fußball derzeit zu bieten hat. Ob ÖFB-Cup, Bundesliga oder Champions League macht für Erling Haaland keinen Unterschied - der Norweger trifft stets wie am Fließband. Sensationelle 17 Tore waren es bislang in zehn Spielen für die Salzburger. Im Red-Bull-Interview verriet der 19-jährige Shootingstar nun sein Erfolgsgeheimnis. Aber er sprach auch über sein großes Vorbild Zlatan Ibrahimovic und sein großes Ziel. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.