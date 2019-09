Mordverdächtiger „Klod“ schweigt weiter - vorerst

Wenige Tage später entdeckte ein Passant die Tatwaffe. DNA des Verdächtigen wurde auf einem Glas sichergestellt. Die Polizei fahndete mit Phantombild und Haftbefehl. Am 22. Juni nahmen deutsche Beamte F. in einer Bar in Düsseldorf fest. Dienstag früh wurde er am Freilassinger Zollhäusl den LKA-Beamten übergeben.