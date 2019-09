Thomas-Cook-Boss kassierte noch Millionen-Bonus

Der Chef des britischen Reisegiganten Thomas Cook, der Schweizer Peter Fankhauser, erhielt vor dem Bankrott in den letzten fünf Jahren 9,4 Millionen Euro - fetter Bonus inklusive. Indes sind Tausende Passagiere gestrandet, heimische und internationale Hoteliers leiden unter dem Fiasko. Und auch zahlreiche Reisende wissen derzeit nicht, wie sie nach Hause oder an ihr Urlaubsziel kommen. Ein gute Nachricht gab es am Dienstagabend zumindest für die deutsche Konzerntochter Condor: Ein Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro für den Ferienflieger steht.