Strache: „Durchschaubare Schmutzkübel-Kampagne“

Was hat Ibiza damit zu tun?

Davor war in Medienberichten von einem Konnex zu den Machern des Ibiza-Videos die Rede gewesen. Bereits 2015 sollen sich demnach Informanten mit vermeintlich falschen Spesenabrechnungen, die sie von einem Vertrauten Straches bekommen haben wollen, an die Justiz gewandt haben. Da die Ermittlungen der Justiz damals ins Leere gelaufen seien, sei bei diesen Personen aus Enttäuschung die Hauptmotivation entstanden, das Ibiza-Video zu drehen.