Klassenraum stürzt ein: Sieben Volksschüler tot

Bauarbeiten Schuld am Einsturz?

Die Regierung kündigte an, die Behandlungskosten für die bisher 57 verletzten Schülerinnen und Schüler zu übernehmen, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Als mögliche Einsturzursache für das in einem Armenviertel gelegene Gebäude gelten Bauarbeiten, die die Struktur geschwächt haben könnten.