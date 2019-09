Porsche Panamera in Russland: Hier rollt der Rubel

Also doch Bleifuß und Vollgas? Die Strafen mögen drakonisch sein, doch mit Yandex ist man dagegen gut gewappnet, sagen sie bei der Übergabe des Testwagens. Denn die App, mit der man wie bei Uber das Shuttle ruft und zugleich navigiert, kennt jede von den Hunderten Speedcams und warnt präzise - und die Bremsen des Panamera haben ja genügend Biss. Deshalb haben Schnellfahrer auf der neuen Autobahn ein leichtes Leben: Angst vor persönlichem Kontakt mit den Ordnungshütern jedenfalls müsse man seit der Polizei-Reform nicht haben, so die Entwarnung in der gut gefüllten Tiefgarage. In Moskau sind Uniformen zwar omnipräsent. Auf dem Land sieht man sie dafür umso seltener. „Es ist Jahre her, dass ich mal einen Polizisten bestechen musste“, sagt der Porsche-Mann und bestätigt mit unschuldigem Lächeln das Klischee des Oligarchen-Staates: Wenn der Rubel rollt, geht beinahe alles und kein Porsche muss sich ans Limit halten.