Gerissener Hydraulikschlauch war Grund für Panne

„Heute um 9.30 Uhr konnte der Betrieb wieder reibungslos aufgenommen werden“, berichtete Helmut Holzinger, Chef der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen, am Sonntag. Der Hydraulikschlauch eines leer bergauf fahrenden Zuges war gerissen. Da beide Züge durch ein Seil angetrieben werden, blieb der talwärts fahrende Waggon in einem Tunnel stehen. Der defekte Hydraulik-Schlauch wurde in der Nacht sofort repariert. „Die Standseilbahn wird regelmäßig einer Revision unterzogen, aber so ein Defekt kann passieren. Gefahr für die Passagiere hat keine bestanden.“ Die Ausflügler aus der Standseilbahn konnten beim Tunnel gefahrlos aussteigen und wurden mit Kleinbussen über Forststraßen sicher ins Tal gebracht.