Mann ertrinkt bei Unterwasser-Heiratsantrag

Weber schwimmt in dem Video zu dem Unterwasserfenster und hält einen in eine Kunststofffolie eingepackten Zettel an die Scheibe. Auf dem Papier ist zu lesen: „Ich kann die Luft nicht lange genug anhalten, um alles aufzulisten, was ich an dir liebe. Aber alles, was ich an dir liebe, liebe ich mehr - JEDEN TAG.“