Tatort Baustelle: Bande hat Werkzeug im Visier

Großbaustellen im ganzen Land steuern derzeit die Mitglieder einer Baustellenbande an. Zuletzt fuhren die Unbekannten vermutlich mit einem Transporter in Loosdorf an der A 1 vor. Blitzschnell und professionell knackten sie die Schlösser von vier Containern. Danach durchsuchten sie alles, verluden teure Maschinen und eine große Menge Werkzeug in ihr Fahrzeug und entkamen dann im Schutz der Dunkelheit.