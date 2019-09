Arbeiter bei Apfelernte tödlich verunglückt

Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Donnerstag in Dölsach in Tirol: Ein polnischer Arbeiter (41) wollte mit einer Apfelerntemaschine wenden. Er geriet dabei auf die Böschung, das Gefährt kippte um und der Lenker wurde auf einen Betonplatz geschleudert. Dabei zog er sich eine tödliche Kopfverletzung zu. Sein Beifahrer landete im Gras und wurde nur leicht verletzt.