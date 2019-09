ÖVP hält an Mautbefreiung fest

Der zündende Anstoß kommt aus Tirol, wo Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) einen Antrag für die Aufhebung der Vignettenpflicht bis Kufstein, angekündigt hat. Dem schloss sich Salzburg an – ebenso Vorarlberg und Oberösterreich. Gestern brachte die ÖVP in der Sondersitzung des Parlaments einen entsprechenden Antrag zur Änderung des Bundesstraßen-Mautgesetzes ein. Ein Beschluss könnte schon am 25. September und damit noch vor der Nationalratswahl gefasst werden. Vorausgesetzt es findet sich eine politische Mehrheit. Die FPÖ sprach sich klar dagegen aus, Verkehrssprecher Christian Hafenecker nannte den Antrag einen „Wahlkampf-Gag“.