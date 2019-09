Ruperti: Fest der Tracht, Tradition und Musik

„Auch heuer gibt es wieder viel zu Erleben. Highlights sind am Wochenende der Tag der Salzburger Bierkultur, der Handwerkermarkt und natürlich das Sonderpostamt in den Domarkaden“, so Sigrid Felbersohn vom Altstadtverband. Bereits Donnerstag Abend gab’s einen Vorgeschmack auf die Festtagsgaudi. „Nachdem der heilige Rupert der Abt von Stift St.Peter war, wollen wir ihn zum Kirtag gebührend feiern“, so Veronika Kirchmair und Claus Haslauer.