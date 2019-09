Salzburg startet mit 1:1 vs. Genk in Youth League

Karim Adeyemi (32.) brachte die „Jungbullen“ in der Grödiger Untersberg-Arena in Front, Siebe Vandermeulen (80./Elfmeter) sicherte den Belgiern noch einen Punktgewinn. Da sich auch Napoli und Liverpool 1:1 trennten, sind in der Gruppe E nach dem ersten Spieltag alle Teams gleichauf.