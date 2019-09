Arsenal verspielt 2:0 gegen Schlusslicht Watford!

Just bei Tabellenschlusslicht Watford ist Arsenal am Sonntag in der englischen Premier League trotz einer 2:0-Pausenführung nach Doppelpack von Pierre-Emerick Aubameyang (21., 32.) über ein 2:2 nicht hinausgekommen. Tom Cleverley (53.) und Roberto Pereyra (81.) per Foulelfer sorgten beim Debüt des neuen alten Watford-Trainers Quique Sanchez Flores für das Remis.