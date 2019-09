Hollywood in Niederösterreich - oder doch nicht?

Zugegeben: Man muss tatsächlich zweimal hinsehen, so verblüffend ist die Ähnlichkeit. Doch wer am Sonntag in Ebreichsdorf bei der Siegerehrung im Rahmen des 151. Galopper-Derbys auf ein wenig Hollywood in Niederösterreich hoffte, war hoffentlich nicht allzu zu sehr enttäuscht. Denn nicht „007“-Star Daniel Craig war - wie laut Veranstalter angekündigt - zugegen, sondern ein täuschend echt aussehender Doppelgänger.