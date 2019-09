Wer zahlt nach Gas-Tragödie mit 2 Toten in Wien?

„Umgehend an Versicherung wenden“

Sein Hab und Gut ist zerstört - sein Nachbar soll das Haus laut Polizei in die Luft gejagt haben. Wer zahlt also? Die Expertin der Allianz-Versicherung, Silke Zettl, rät: „Ich würde jedem Mieter des Explosionshauses sofort empfehlen, sich nach den Ermittlungsergebnissen umgehend an die Versicherung zu wenden.“