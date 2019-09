Die ganze Welt fliegt mit Pionieren aus Peggau

Internationaler Betrieb mit Steiermark-Bezug

Mittlerweile hält man bei 60 Mitarbeitern an vier Standorten in Peggau, Neusiedl, Dublin und Auckland (Neuseeland), im Vorjahr erreichte man einen Umsatz von zwölf Millionen Euro. 400 Airlines (Lufthansa Gruppe, Icelandair usw.) und Leasingfirmen zählen zu den Kunden. Just zum doppelten Jubiläum (15 Jahre Firmengründung, zehn Jahre Produktion in Peggau) beschenkte man sich mit dem größten Auftrag der Firmengeschichte: In 200 Flugzeugen der größten südamerikanischen Fluglinie Latam werden die von Ames entwickelten „Smart Class Windscreens“ verbaut.