Hütter: Hinteregger nach Party-Eklat „sehr reuig“

Nach der kurzfristigen Suspendierung im österreichischen Nationalteam hat Martin Hinteregger bei seinem Verein Eintracht Frankfurt keine weiteren Konsequenzen zu befürchten. „Wir hatten am Mittwoch ein Gespräch, in dem er sich sehr reuig gezeigt hat“, sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Donnerstag. „Natürlich bin ich nicht erfreut gewesen über die Sache, aber das wurde intern geklärt.“ Was ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel zur Hinteregger-Causa zu sagen hatte, hören Sie im Video oben!