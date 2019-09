Erneuter Skandal um ÖFB-Kicker Hinteregger

Was hat sich Martin Hinteregger dabei nur gedacht? Der ÖFB-Teamverteidiger, der erst im vergangenen Juli, gestützt von seinem damaligen Augsburg-Teamkollegen Kevin Danso, eine Alkohol-Eskapade (siehe Foto unten) geliefert hatte, dabei auch noch gefilmt wurde, leistete sich nun den nächsten groben Fehltritt: Der Kärntner hatte am Tag nach dem 6:0-Sieg mit Österreich über Lettland ausgiebig seinen 27. Geburtstag gefeiert, dabei massiv den Zapfenstreich überzogen. Augenzeugen zufolge war er mit „Gleichgewichtsstörungen“ in das Team-Quartier zurückgekehrt.