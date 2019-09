Rolltreppen-Drama: Verantwortliche ausgeforscht

Am 23. Oktober vergangenen Jahres war die voll besetzte Rolltreppe in der zentralen U-Bahn-Station Repubblica plötzlich in die Tiefe gerauscht. Die meisten der Verletzten waren russische Fußballfans, die zum Champions-League-Spiel AS Rom gegen ZSKA Moskau in die italienische Hauptstadt gereist waren. Die U-Bahn-Station war danach 246 Tage geschlossen und wurde erst am 26. Juni wieder geöffnet.