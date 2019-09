Kroatisches Ehepaar wegen Sozialbetrug überführt

Die Erhebungen der Polizei sollten sich in der Folge zeitintensiv gestalten und dauerten von April 2017 bis April 2019. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag wurden etwa Grenzübertrittszeiten kontrolliert und Menschen befragt. Überdies wurde am angeblichen Hauptwohnsitz in Leoben-Donawitz mehrfach nachgeschaut, ob jemand zu Hause ist und die Räumlichkeiten genutzt werden - was jedoch nicht der Fall war.