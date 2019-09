Wiener Lehrer wollen zeigen, wie toll Schule ist

Die Schule hat gerade keinen guten Ruf, wobei es in Österreich noch besser läuft als in Deutschland. Gravierende Probleme mit Drogen gibt es an unseren Mittelschulen zum Glück nicht. Doch hierzulande stehen andere Aspekte in der Kritik. Besonders betroffen davon sind Mittelschule in bestimmten Wiener Bezirken, mit einem hohen Migrantenanteil, sogenannte Brennpunktschulen. Drei junge Lehrer aus Wien, die an ebenso einer unterrichten, hatten die negative Berichterstattung, die noch dazu keinerlei Nutzen bringt, satt. Deswegen starteten Felix Stadler, Verena Hohengasser und Simone Peschek den Blog „Schulgschichtn“.