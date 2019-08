Gibt es ein Drogenproblem an Wiener Mittelschulen?

In Deutschland, vor allem in Berlin, sei das Problem mit Ecstasy am Schulhof nicht nur auf einen Bezirk beschränkt. Zahlreiche Schulen in mehreren Teilen der Hauptstadt seien davon betroffen, so Lemm. City4U hat sich aufgrund dieser besorgniserregenden Entwicklung mit dem Pressesprecher der Wiener Polizei, Patrick Maierhofer, über die Lage in Wien unterhalten. Gleich vorweg: Mit der Situation in Berlin kann man die österreichische Hauptstadt auf keinen Fall vergleichen.