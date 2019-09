Bau der Zwölferkogel-Seilbahn geht ins Finale

Die Feineinstellung der Seilbahntechnik ist in vollem Gange. Letzte Woche folgte der „Seilspleiß“ - ein bedeutendes Ereignis, bei dem das 5687 Meter lange, 60 Tonnen schwere Liftseil zu einer Einheit verbunden wurde. „Beim Spleißen werden die einzelnen Litzen des Seils in Handarbeit miteinander verbunden. Das geschieht vor Ort, in dem die Litzen an den Enden des bereits gezogenen Seils voneinander gelöst und dann auf einer Länge von 65 Metern miteinander verflochten werden. Der Vorgang hat pro Sektion zwei Tage gedauert und elf Mitarbeiter waren dabei im Einsatz“, berichtet Markus Schlosser, Betriebsleiter am Zwölferkogel in Hinterglemm. Ende September werden die Kabinen angeliefert.



Inbetriebnahme Ende November

Anfang November steht der erste Probebetrieb der Zwölferkogel-Bahn auf dem Plan. Nach der behördlichen Abnahme ist die Inbetriebnahme der Bahn für Ende November geplant. Die offizielle Eröffnung findet am 13. Dezember 2019 statt.