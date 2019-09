Sony hofft auf Wende im Smartphone-Geschäft

Sony setzt auf Videoaufnahme und Bildbearbeitung

Sony ist ein führender Anbieter von Kamera-Sensoren für viele Smartphone-Marken, kämpft aber bei den eigenen Telefonen seit Jahren mit massiven Problemen. In dem Geschäft erobern chinesische Anbieter immer größere Marktanteile. Kishida will von der Stärke von Sony bei professioneller Videoaufnahme und Bildbearbeitung profitieren - der Konzern ist mit seinen Hollywood-Studios ein großer Player im Film-und TV-Geschäft. Auch machte Sony seine Smartphones mit den Controllern der Playstation-Spielekonsolen kompatibel, um Gamer anzulocken. „Sony hat so viele Silos, aber sie werden mit der Zeit zusammenwachsen.“