Wenn Kolumbus auf Monster getroffen wäre ...

Als Entdecker wie Christoph Kolumbus wird man in „GreedFall“, dem neuen Rollenspiel von Focus Home Interactive, auf eine Insel voller bizarrer Monster und mysteriöser Fraktionen losgelassen. Der Launch-Trailer stimmt kurz vor der Veröffentlichung am 10. September mit neuen Szenen auf die dramatisch inszenierte Story des Entdecker-Rollenspiels ein. „GreedFall“ erscheint für PC, PS4 und Xbox One.