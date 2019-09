Kontakt zu eingeschlossenen Seeleuten hergestellt

Vor der Küste des US-Bundesstaates Georgia ist am Sonntag ein Frachtschiff aus Südkorea in Schieflage geraten und gekentert. Die US-Küstenwache teilte mit, es seien 24 Besatzungsmitglieder an Bord des Autotransporters Golden Ray gewesen, davon konnten 20 gerettet werden. Vier Seeleute seien im Rumpf des gekenterten Schiffes eingeschlossen, man habe Kontakt zu ihnen herstellen können und arbeite nun daran, sie zu retten.